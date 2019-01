Sanfte Töne und Kaffeehaus-Skizzen

Sie hat sich im Obergeschoß des „Ganz Wien“ eingefunden, einem hippen Lokal mit schäbig-schickem Ambiente in Wien-Neubau, das an Berlin-Kreuzberg erinnert. Tische und Stühle sind bunt zusammengewürfelt, die weißen Wände sind in sanftes, rosafarbenes Licht getaucht. Das obere Stockwerk mit der niedrigen Decke und den vielen Polstern ruft ein heimeliges Gefühl hervor.

Es ist das vierte Lokal von Moritz Baier (die anderen drei sind das „Liebling“, das „Burggasse 24“ und das „Schadekgasse 12“, Anm.), das er diesmal mit Daniel Botros führt. Auf der Speisekarte finden sich – wie es sich für ein Lokal mit Wien im Namen gehört – eine große Auswahl an Spritzweinen. Sowie etliche Gin-Variationen. Ina Regen bleibt alkoholfrei. Sie entscheidet sich für einen Cappuccino.

Aufgewachsen ist Ina Regen in Gallspach in Oberösterreich. 2009 ist sie mit ihrem damaligen Freund nach Wien gezogen. Worüber sie sich am meisten freute? „Das kulturelle Angebot. Im ersten Jahr war ich in vielen Museen und Theatern, das habe ich extrem geschätzt.“

Unterschätzt hat sie hingegen, wie sehr ihr die Natur abgehen würde. „Ich hab im 5. Bezirk gewohnt – und nicht gewusst, dass es so wenig Grünraum gibt. Zu Hause beginnt hinter dem Haus der Wald. Hier musste ich eine halbe Stunde fahren, um in der Natur zu sein.“

Trotzdem würde sie momentan so schnell nichts aus Wien wegbringen. Mittlerweile, ergänzt sie, wohnt sie aber auch in der Nähe von Schönbrunn.

Unterwegs sein wird sie in nächster Zeit allerdings sehr häufig. Im März startet die Österreich-Tournee.

Und im Notizbuch sind bereits die ersten Skizzen zu neuen Liedern. Vielleicht werden doch ein paar Beobachtungen aus dem Kaffeehaus einfließen.

Ina RegenInfos zum Album „Klee“

und Tourneeterminen: inaregen.at