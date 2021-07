Salzburger Polizei jagt unbekannten Wilderer

Zwei gewilderte Hirsche innerhalb von zwei Wochen verzeichnet die Jagdgemeinschaft in Neukirchen am Großvenediger, Pinzgau. Nach dem grausigen Fund eines enthaupteten Hirschen Ende Oktober wurde am Donnerstag am Sonnberg in Wald im Pinzgau erneut ein Wildkadaver gefunden. Die Fundorte sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt.

Der Aufsichtsjäger der Jagdgemeinschaft, Johann Kröll, erstattete Anzeige und war am Freitag mit der Polizei am Tatort unterwegs: „Wir sind mit Hunden im Wald und versuchen herauszufinden, von wo der Wilderer gekommen ist. Es ist aber eine schwierige Angelegenheit, weil es kaum Spuren gibt.“

Bei jenem fünfjährigen Hirschen, der am 26. Oktober ohne Kopf gefunden wurde, wurde der Schaden auf 7000 Euro geschätzt. Der aktuelle Fall soll sich ebenfalls in dieser Größenordnung bewegen. Diesmal wurde das Tier aber nicht geschändet – Kopf und Geweih waren unversehrt. Das Tier dürfte noch nicht lange tot im Wald gelegen haben.

Ob es sich um ein und denselben oder mehrere Täter handelt, ist laut Polizei noch unklar. Die verwendete Munition beider Vorfälle soll nun abgeglichen werden.