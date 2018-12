Salzburger Christkindlmarkt unter Europas Top fünf

Der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz ist im Ranking der fünf schönsten Adventmärkte in ganz Europa von " The Times" vertreten. Das Brauchtum mit den vielen alten Traditionen sowie die täglichen Auftritte von Chören vor dem Dom hob die Zeitung besonders hervor. Neben Salzburg sind auch Berlin, Straßburg, Göteborg und das englische Bath Teil des Rankings.

"Authentisches und heimisches Brauchtum ist für uns als Betreiber des Salzburger Christkindlmarktes eine absolute Herzensangelegenheit. Immerhin organisieren und betreuen wir während der Adventszeit mehr als 90 Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen", sagt Christkindlmarktobmann Wolfgang Haider.