Salzburg: Vier Verletzte bei zwei schweren Unfällen

Salzburg

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am frühen Sonntagabend in Radstadt (Pongau) die beiden Lenker verletzt worden. Ein 19-jähriger Steirer war auf der Fahrt Richtung Schladming mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen das Fahrzeug eines 54-jährigen Deutschen geprallt. Beim Zusammenstoß wurden beide Lenker verletzt, informierte die Polizei.

Der Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen, der 19-Jährige wurde mit dem Rettungsauto ebenfalls dort eingeliefert. Die Ennstal Bundesstraße war im Unfallbereich fast zwei Stunden komplett gesperrt.

Im Salzburger Flachgau hat das Überholmanöver eines alkoholisierten Autofahrers am Sonntagabend mit einem schweren Unfall geendet. Der 41-Jährige aus dem Pongau hatte mit seinem Wagen auf der B156 bei Nußdorf in einer langgezogenen Linkskurve mehrere Fahrzeuge überholt. Als er wegen Gegenverkehrs wieder nach rechts lenkte, kam sein Auto ins Schleudern, berichtete die Polizei.

Der Wagen schlitterte völlig unkontrollierte nach links von der Fahrbahn, wo er gegen mehrere Bäume prallte. Der Lenker wurde im Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Inneren. Der 41-Jährige und sein um zwei Jahre jüngerer Beifahrer wurden bei dem Crash verletzt. Beide wurden ins Landeskrankenhaus gebracht. Ein Alkotest beim Lenker ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Tirol

Derweil ist in Tirol der Pkw eines 30-Jährigen im Strenger Tunnel auf der Arlbergschnellstraße (S16) bei Strengen (Bezirk Landeck) in Brand geraten. Der Lenker hielt sein Auto laut Polizei sofort auf der rechten Spur an und versuchte mit Hilfe eines Busfahrers mit einem Feuerlöscher und der dortigen Löschwasserleitung bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Flammen zu bekämpfen.

Doch erst die Feuerwehren Landeck und Zams konnten den Brand schließlich löschen. Das Feuer dürfte aufgrund eines technischen Gebrechens ausgebrochen sein. Der Tunnel musste von 19.00 bis 20.00 Uhr komplett gesperrt werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Oberösterreich

Ein Unfall mit fünf Autos hat auf der Linzer Richtungsfahrbahn der Mühlkreisautobahn (A7) im Gemeindegebiet von Engerwitzdorf im Bezirk Urfahr-Umgebung insgesamt sechs Verletzte gefordert. Das berichtete das zuständige Bezirks-Feuerwehrkommando in einer Presseaussendung am Montag.

Die Ursache des Unfalles war vorerst unbekannt. Jedenfalls stieß ein Pkw gegen die Mittelleitschiene, ein weiterer drehte sich gegen die Fahrbahn, einer schlitterte rechts in die Böschung und zwei kamen am Pannenstreifen zum Stehen. Als die Insassen die Unfallfahrzeuge verließen, kam es durch nachkommende Autos noch zu gefährlichen Situationen.

Die Absicherung der Unfallstelle erfolgte erst durch die Freiwilligen Feuerwehren Schweinbach und Schmiedgassen. Ihre mit fünf Fahrzeugen angerückten 40 Helfer sperrten zunächst einen Fahrstreifen, später die gesamte Autobahn in Richtung Linz und richteten eine Umleitung ein. Die Besatzungen von vier Rettungsfahrzeugen vom Roten Kreuz versorgten die sechs Verletzten. Zwei Polizeistreifen übernahmen die Unfallaufnahme.