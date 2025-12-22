Tödlicher Skiunfall in Salzburg: 41-Jähriger stirbt nach Sturz

Ein 41-jähriger Skifahrer aus Oberbayern ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall im Skigebiet Steinplatte ums Leben gekommen. Der Mann verunglückte gegen 9:20 Uhr auf der roten Piste im Bereich Plattenkogel.

Der Skifahrer stürzte aus bisher ungeklärter Ursache. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Mit hoher Geschwindigkeit unterwegs

Nach Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Verunglückten um einen sehr geübten Skifahrer, der mit hoher Geschwindigkeit die Piste hinabfuhr, bevor es zum folgenschweren Sturz kam.