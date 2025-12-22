Österreich

Tödlicher Skiunfall in Salzburg: 41-Jähriger stirbt nach Sturz

Rote Jacken von Notärzten mit dem Schriftzug "Notarzt" im Schneefall.
Der Skifahrer verunglückte tödlich im Skigebiet Steinplatte trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen.
Ein 41-jähriger Skifahrer aus Oberbayern ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall im Skigebiet Steinplatte ums Leben gekommen. Der Mann verunglückte gegen 9:20 Uhr auf der roten Piste im Bereich Plattenkogel.

Der Skifahrer stürzte aus bisher ungeklärter Ursache. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Mit hoher Geschwindigkeit unterwegs

Nach Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Verunglückten um einen sehr geübten Skifahrer, der mit hoher Geschwindigkeit die Piste hinabfuhr, bevor es zum folgenschweren Sturz kam. 

Tödlicher Skiunfall im Alpbachtal

Die genauen Umstände, die zum Unfall führten, sind derzeit noch unklar. Der Polizeihubschrauber Libelle Tirol transportierte den Verunglückten anschließend ins Tal.

Keine technischen Mängel festgestellt

Bei der Untersuchung der Ausrüstung des Verunglückten konnten die Beamten keine technischen Gebrechen an den Skiern feststellen. An dem Einsatz waren neben der Pistenrettung auch der Alpin Heli mit Notarztbesetzung, Polizisten der Alpinen Einsatzgruppe Zell am See und Kitzbühel sowie eine Polizeistreife beteiligt. 

