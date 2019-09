Salzburg: Hund ungesichert am Motorrad mitgenommen

Polizisten haben auf der Tauernautobahn (A10) bei Anif (Bezirk Salzburg-Umgebung) am Samstag einen Motorradfahrer gestoppt, der seinen Hund ungesichert in einem am Tank fixierten Körbchen mitgenommen hat. Als der 57-Jährige auf die Gefahr aufmerksam gemacht wurde, meinte er, sein Haustier sei an diese Transportart gewöhnt. Der Mann wird wegen mangelnder Ladungssicherung angezeigt, so die Polizei.