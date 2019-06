Salzburg: Gefährlicher Waldbrand vorerst unter Kontrolle

Bei Strobl am Wolfgangsee (Flachgau) ist am Mittwochabend ein Waldbrand entdeckt worden. Das Feuer war an den steilen Hängen des Sparbers (1.502 Meter) ausgebrochen. Weil die Einsatzkräfte im unwegsamen Gelände weder mit ihren Fahrzeugen noch zu Fuß zum Brandherd vordringen konnten, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert und eine Waldbrandeinheit der Feuerwehr alarmiert.