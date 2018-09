Salzburg freut sich nach dem EU-Gipfel über Gratiswerbung

Am Tag nach dem informellen EU-Gipfel in Salzburg eroberten Einheimische und Touristen die Stadt zurück. Der Mirabellgarten gehörte am Freitag wieder frisch vermählten Ehepaaren, sonnenhungrigen Salzburgern und Gästen auf der Foto-Jagd. Tags zuvor war der Garten für die EU-Spitzen und ihr Gruppenfoto reserviert.

Rund um den Gipfel war Salzburg auf internationalen Titelblättern. Fernsehbilder der Stadt bei strahlendem Sonnenschein gingen kostenfrei um die Welt. Nicht zuletzt deshalb zogen die Gastgeber von Landeshauptmann Wilfried Haslauer abwärts eine positive Bilanz. „Der Beitrag Salzburgs war der eines perfekten Gastgebers. Klein, fein, zentral und effizient – damit haben sich Land und Stadt einmal mehr als Treffpunkt der ‚großen Politik’ ausgezeichnet“, resümierte Haslauer.

Der Besuch der Staats- und Regierungschefs dürfte aus touristischer Sicht Gold Wert sein. „Die Bilder, die in die ganze Welt hinausgetragen wurden, sind nahezu unbezahlbar und festigen unseren Tourismusstandort“, sagte Leo Bauernberger, Geschäftsführer von Salzburger Land Tourismus. Herbert Brugger von der städtischen „Tourismus Salzburg“ bilanzierte ähnlich. „Es ist ein gewaltiger Werbeeffekt in einem Umfeld, in dem Salzburg nicht jeden Tag großartig auffällt.“