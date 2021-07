Salzburg: Felsplatte stürzte direkt vor Bordell

Beim Aufprall teilte sich die Platte in vier große, 500 bis 800 Kilo schwere und mehrere kleinere Brocken, die herumgeschleudert wurden. Das Resultat: Im ersten Stock des Sauna-Tempels klafft in der Außenwand ein großes Loch. Das Zimmer dahinter ist verwüstet. Ein aus der Wand gerissener Heizkörper demolierte unter anderem einen Massagetisch. Santner: „Man darf sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn dort schon jemand gelegen hätte.“

Neben dem Hauseingang ist ebenfalls ein großes Stück Mauerwerk weggeschlagen, eine davor aufgestellte Venus-Statue wurde zertrümmert. „Zum Glück war außer mir niemand da, eine halbe Stunde später sind bereits die ersten Mädchen gekommen“, sagt der Bordell-Chef.

Der Schaden sei durch die Versicherung gedeckt. Felsputzer des Magistrats prüften am Nachmittag die Wand und säuberten sie von lockerem Gestein. Landesgeologe Rainer Braunstingl vermutet Verwitterung als Unglücksursache: „Zwischen Felsplatte und Wand dürfte eine Kluft entstanden sein. Die starken Regenfälle im Juni haben die Platte gelockert.“

Karte

https://maps.google.de/maps/ms?msa=0&msid=200939101043666731304.0004e13a40fb1a61e3992&hl=de&ie=UTF8&t=h&ll=47.806482,13.065823&spn=0.002522,0.004828&z=17&output=embed 450 350 no {"frameborder":"0","marginheight":"0","marginwidth":"0"} Felssturz in Salzburg-Stadt auf einer größeren Karte anzeigen