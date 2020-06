Salzburg: Schon 619 Skiunfälle in diesem Winter

Bei Skiunfällen auf Salzburger Pisten haben am Wochenende zwei Unfallverursacher Fahrerflucht begangen. Am Samstagvormittag wurde eine 45-jährige Deutsche in Obertauern auf der Plattenkarpiste von einem bis dato unbekannten Skifahrer gerammt. Der Mann touchierte die Frau mit hoher Geschwindigkeit von hinten und fuhr einfach weiter.

Die Frau musste ins Krankenhaus nach Radstadt gebracht werden. Die Fahndung nach dem Pistenrowdy verlief bisher ohne Erfolg. Laut Polizei konnte die 45-Jährige keine Personenbeschreibung geben, weil sie unmittelbar nach ihrem Sturz unter Schock stand.

Am Samstagnachmittag passierte im Skigebiet Dachstein-West bei Abtenau ein weiterer Unfall. Ein 57-jähriger Wiener stieß mit einem Unbekannten zusammen. Der Verursacher der Kollision fuhr ebenfalls davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er soll laut Zeugenaussagen einen roten Anorak und einen gelben Helm getragen haben. Von ihm fehlt jede Spur. Der Skiurlauber aus Wien musste ins Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert werden.

In Österreich ereigneten sich in diesem Winter bereits mehr als 2400 Skiunfälle, allein im Bundesland Salzburg waren es bis dato 619. In 80 Fällen wurde der Polizei eine Fahrerflucht angezeigt. Beinahe jeder siebente Unfallverursacher fährt demnach einfach weiter, ohne dem Verletzten Hilfe zu leisten.