Salzburg: 18 Personen in Seniorenheim an Noroviren erkrankt

In einem Altersheim in der Stadt Salzburg sind 18 Personen an einer Norovirus-Infektion erkrankt. Wie das städtische Informationszentrum am Freitag berichtete, handelt es sich um 13 Bewohner und fünf Mitarbeiter des Seniorenwohnhauses Hellbrunn. Es seien sämtliche Hygienemaßnahmen umgesetzt worden.