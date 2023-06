Salzburg: 14-Jähriger zündete Schwarzpulver in Schulklasse

Die unglaubliche Leichtsinnigkeit eines 14-jährigen Schülers endete in einer Salzburger Mittelschule zum Glück trotzdem glimpflich. Der Bursch zündete in einem Lehrsaal Schwarzpulver an und musste leicht verletzt ins Spital gebracht werden.

Böller gefunden

Der Schüler aus dem Pongau fand vor dem Vorfall in der Schule in Schwarzach, laut Landespolizeidirektion Salzburg, einen Böller, den jemand im Nahbereich der Schule weggeschmissen hatte. Er nahm den Sprengkörper mit in die Schule. Während einer Pause entnahm er das Schwarzpulver aus dem Böller. Dann hielt er so lange die Flamme eines Feuerzeugs an die kleine Menge Schwarzpulver, bis dieses zündete.

Mit der Stichflamme hatte der Jugendliche nicht gerechnet. Der Schüler wurde leicht verletzt und mit der Rettung ins das Schwarzenberg Klinikum Schwarzach transportiert. Andere anwesende Schüler in dem Lehrsaal wurden durch den Vorfall zum Glück nicht verletzt.

Der Jugendliche wird nach dem Pyrotechnik-Gesetz angezeigt.