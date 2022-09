Rund 120.000 Gäste beim "Aufsteirern" in der Grazer Innenstadt

Nach zwei coronabedingt abgespeckten Varianten ist das "Aufsteirern" seit Samstag wieder voll zurück in der Grazer Innenstadt. Während der erste der beiden Veranstaltungstage traditionell zum Aufwärmen genutzt wird, pilgern am zweiten Tag die Massen nach Graz. Diesmal wurden rund 120.000 Besucher am Sonntag gezählt, sagte Veranstalter Markus Lientscher auf APA-Nachfrage. Zum ersten Mal wurde das Aufsteirern übrigens vor 20 Jahren veranstaltet.

Seit der ersten Veranstaltung 2002 nehmen alle steirischen volkskulturellen Verbände teil. Die meisten präsentieren sich auf den unzähligen Bühnen, die in der Innenstadt verteilt sind. Andere wiederum zeigen ihr Handwerk und ihre Kultur bei Ständen, an denen sich die Menschen tummeln, kosten und kaufen. Neben den Plätzen, Straßenzügen und Gassen werden auch ausgewählte Innenhöfe der Altstadt bespielt. Das gesamte Veranstaltungsareal ist rund fünf Hektar groß. So auch am Sonntag: Mini-Konzerte auf mehreren Plätzen, Harmonika-Klänge und viel Tracht waren zu hören und zu sehen.