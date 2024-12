Rückruf bei Rewe-Filialen: Metallische Fremdkörper in Produkt

In den Rewe-Filialen von Billa, Billa Plus und Adeg kommt es aktuell zu einem Produktrückruf: Im Nudelsalat können sich vereinzelt metallische Fremdkörper befinden. Nachdem der Artikel FEINKOST LEITINGER NUDELSALAT 2KG in der Feinkosttheke angeboten wird, handelt es sich bei diesem Produkt ausschließlich um Ware mit einer Haltbarkeit bis maximal 12.12.2024.