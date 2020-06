Republik zahlt gelähmtem Ex-Häftling 160.000 Euro

Was wir wollten, haben wir bekommen.“ Anwältin Karin Prutsch ist froh über das Urteil des Grazer Zivilgerichts: Ihr Mandant bekam 160.000 Euro Schmerzengeld sowie eine monatliche Rente von 1500 Euro zugesprochen.

Zahlen muss die Republik: Der 65-Jährige ist seit vier Jahren querschnittsgelähmt, nachdem er im Gefängnis von vier Justizwachebeamten fixiert wurde. Friedrich G. sollte auf der Krankenstation eine Spritze gegen seine „schizoaffektive Psychose“ bekommen, doch er wehrte sich dagegen: „Das ist Folter.“ Er packte die Krankenschwester, die sich losreißen konnten und die Beamten holte.

Einer hielt G. links, einer rechts, einer lag über seinen Beinen, einer kniete auf ihm. Dabei ist es auch passiert: 135 Kilogramm wog allein jener Beamte, der auf G. kniete. Dann hörten die Beamten „ein Knacksen“, wie sie im Prozess schilderten. Viel später stellte sich heraus, dass dieses „Knacksen“ ein verschobener Wirbel samt Rippenbrüchen war.

G. wurde letztlich an Händen und Füßen gefesselt in eine extra gesicherte Zelle gebracht, nackt übrigens. „Er wurde visitiert und vom Gewand befreit“, umschrieb ein Beamter. Immerhin wurde G. zugedeckt. Die Justizwache informierte den diensthabenden Arzt der Justizanstalt Karlau, doch der blickte nur durch das Fenster in die Zelle. „Er ist gegangen, hat geschrien. Da erschien mir keine Lebensgefahr“, sagte der Mediziner beim Prozess. G. beteuert jedoch, am Boden gelegen zu haben, weil er sich nicht mehr bewegen konnte.