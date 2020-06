Bombenkataster weist 190 Verdachtspunkte in Graz aus

Ein, zwei Mal pro Jahr gibt es in Graz Bombenalarm: Blindgänger, die seit Jahrzehnten in vier bis fünf Metern Tiefe im Erdreich liegen, werden bei Bauarbeiten freigelegt. Solche Kriegsrelikte gibt es auch 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gar nicht so wenige: Die Neuauflage des Bombenkatasters weist 190 konkrete Verdachtspunkte in der Stadt auf.

Die Besitzer jener Grundstücke bekommen nun entsprechende Post vom Magistrat. Doch Wolfgang Hübel, Sicherheitsmanager der Stadt, warnt aber vor allzu großer Angst. "Man sollte das mit Distanz betrachten. Gefährlich wird das in erster Linie erst bei Bauarbeiten. Die Bomben liegen ja jetzt schon seit 70 Jahren da." Aus Beispielen aus Deutschland wisse man, dass sich nur in zehn bis fünfzehn Prozent der Verdachtspunkte tatsächlich Blindgänger befinden.

Vorsorglich suchen und bergen werde die Stadt Graz nicht, das sei zu aufwendig und zu teuer. Außerdem sei nicht klar, wer so etwas bezahlen würde. "Die Kostenfrage ist nach wie vor ungelöst, die Republik hat sich bisher davor gedrückt", begründet Hübel.

1999 wurde die erste Version des Bombenkatasters erstellt, er wies damals noch 582 Verdachtspunkte auf: Betroffen waren großteils die Straßenzüge rund um Haupt- und Ostbahnhof sowie Verkehrsanlagen und große Firmen, sie waren bevorzugte Ziele der Alliierten.

Nun wurde der Plan um 72.000 Euro digitalisiert, dank verbesserter Technik konnten die Einschlagpunkte der Bomben exakter ausgemacht werden. Über die Homepage der Stadt Graz hat jedermann Zugang zum Kataster: Fünf Prozent des Stadtgebietes gelten als rote Zone, in der mit Blindgängern zu rechnen ist, 18 Prozent als gelbe Zone mit "geringer Wahrscheinlichkeit" auf Kriegsrelikte.