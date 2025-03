"Nicht mein Kanzler": Kann Dreierkoalition Vertrauen zurückgewinnen?

Die Regierung ist frisch im Amt und hat schon mit den ersten (internen) Herausforderungen zu kämpfen. Zudem muss sie es schaffen, das Vertrauen in die Politik wieder zu stärken und auch jene zu vertreten, die sie nicht gewählt haben. Wie macht sich die Dreierkoalition unter Christian Stocker (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) bis jetzt? Können sie die großen Herausforderungen meistern und was passiert, wenn sie das nicht schaffen? In dieser Episode gibt KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart seine Einschätzung zur innenpolitischen Situation ab und spricht mit Podcast-Redakteurin Caroline Bartos über die Arbeit und den Informationsfluss hinter den Kulissen.