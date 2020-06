Rauchverbot in Bädern: "Die meisten verstehen’s"

Im Klagenfurter Gemeinderat setzten sich die Grünen bereits vor zwei Jahren für ein Rauchverbot in Freibädern ein. Daraus ist nichts geworden: So gibt es etwa in der größten Einrichtung, dem Strandbad Klagenfurt am Wörthersee, eine salomonische Lösung. Am Sandstrand direkt beim Uferbereich sind Zigaretten tabu, auf den Liegewiesen und den Brücken sind sie erlaubt.

„Wir haben die Rauchfrei-Zonen dort eingerichtet, wo sich viele Kinder aufhalten“, beschreibt Betriebsleiter Gerald Knes. „Wir machen den ersten sanften Schritt.“ Dort sei nicht nur der Qualm problematisch, sondern auch die Zigarettenstummel, die von Rauchern achtlos weggeworfen oder gar noch eingegraben würden. „Die Kinder finden das dann, wenn sie im Sand spielen. Das geht nicht, wir müssen ja unseren kleinen Gäste besonders schützen.“

Ein generelles Rauchverbot gibt aber es nicht: „Das Problem ist die Vollziehbarkeit.“ An besonders heißen Tagen suchen bis zu 15.000 Menschen im Strandbad Abkühlung.