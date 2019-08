Ein unbekannter Täter hat Freitagfrüh eine Bankfiliale in Lustenau überfallen. Der Räuber betrat das Bankinstitut in der Hofsteigstraße im Ortsteil Rheindorf kurz nach 8.00 Uhr, so die Vorarlberger Polizei. Nach der Tat flüchtete er, die Polizei startete eine Alarmfahndung. Weitere Informationen waren gegen 9.00 Uhr noch nicht verfügbar.