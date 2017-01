Räuber überfielen schlafende Pensionistin in Wels

Drei vorerst unbekannte Räuber haben eine schlafende Pensionistin in ihrem Wohnhaus in Wels überfallen. Sie bedrohten die Frau mit einem Messer und fesselten sie. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung bekannt.

Das Räuber-Trio kam Mittwoch früh. Die Männer, die schwarze Sturmmasken trugen und mit dunklen Jacken bekleidet waren, verschafften sich über eine Baustelle im Haus Zutritt und drangen bis ins Wohnzimmer vor. Dort überraschten sie die Pensionistin im Schlaf.

Die Täter bedrohten die Frau mit einem Messer und forderten Bargeld und Wertsachen. Dann wurde sie mit Kabelbindern gefesselt. Während einer der Männer die 70-Jährige bewachte, durchsuchten die beiden anderen das Haus. Dabei machten sie Beute in vorerst unbekannter Höhe. Dann flüchteten sie. Dabei benützten sie einen auf dem Grundstück geparkten Geländewagen ihres Opfers. Das Auto wurde später in der Nähe des Tatortes sichergestellt. Laut Angaben der Überfallenen waren die Täter zwischen 1,55 und 1,65 Meter groß und sprachen ausländischen Akzent.