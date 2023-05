Radfahrer wurde von Sattelkraftfahrzeug überrollt und getötet

Ein 55-jähriger Radfahrer ist am frühen Montagvormittag in Lauterach (Bez. Bregenz) von einem Sattelkraftfahrzeug erfasst und getötet worden. Während der Lkw-Chauffeur rechts abbiegen wollte, näherte sich der Radfahrer von hinten und beabsichtigte, geradeaus am Laster vorbeizufahren.

Dabei wurde der 55-Jährige vom Schwerfahrzeug zu Boden gestoßen und vom rechten Vorderrad überrollt. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, informierte die Polizei.