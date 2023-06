Radfahrer kollidierte in Graz mit Straßenbahn

Vor zwei Jahren prallte an derselben Kreuzung ein Radfahrer gegen die Straßenbahn, wurde mitgeschleift und unter dem Waggon eingeklemmt. Erst am Freitagnachmittag starb eine 25-jährige Studentin in der Grazer Elisabethstraße bei einem Radunfall. Sie wurde von einem rechtsabbiegenden Betonmischer übersehen und überrollt.