Zwei E-Biker bei Talfahrt auf Forstweg schwer gestürzt

Zwei E-Bike-Fahrer sind am Freitagabend im Gemeindegebiet von Hohenems (Bezirk Dornbirn) infolge einer Kollision schwer gestürzt. Die Männer touchierten einander auf der Talfahrt auf dem steilen Forstweg. Einer der beiden stürzte dadurch einige Meter in einen Wald ab, der zweite Beteiligte blieb auf dem Schotterweg liegen, teilte die Polizei mit.

Positiver Alko-Test

Der Unfall der 59 und 66 Jahre alten Radler ereignete sich am frühen Abend. Beide Männer wurden vom Notarzt vor Ort versorgt, der 59-Jährige wurde von der Bergrettung zu Tal gebracht, der 66-Jährige per Notarzthubschrauber ins Spital geflogen. Bei einem der Freizeitsportler wurde eine Alkoholisierung festgestellt, so die Polizei, der andere habe den Alkomattest verweigert.