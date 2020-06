Eine 80-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag in einem Teich in Puch bei Hallein ertrunken. Die 80-Jährige aus dem Tennengau dürfte beim Entenfüttern in den Teich gerutscht sein, berichtete die Polizei Salzburg in einer Aussendung. Die Freiwillige Feuerwehr Puch konnte die Frau nur mehr tot aus dem Teich bergen.