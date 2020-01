Psychische Probleme: Kärntner Arzt wegen Drohung verurteil

Von vier Justizwachebeamten eskortiert, ist am Mittwoch ein 56 Jahre alter Mediziner aus Oberkärnten am Klagenfurter Landesgericht Richter Uwe Dumpelnik vorgeführt worden. Der Mann, der bereits mehrfach verurteilt ist, musste sich wegen gefährlicher Drohung gegen einen Polizisten verantworten. Er wurde zu acht Monaten Haft verurteilt, in eine Anstalt eingewiesen wurde er schon im Vorjahr.

Der Arzt war im April 2019 wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung zu 14 Monaten Haft verurteilt worden. Bezüglich der angeklagten gefährlichen Drohung gab es einen Freispruch, der vom Oberlandesgericht Graz aber aufgehoben wurde. Daher musste der Mann erneut vor Gericht. Seinen Verteidiger hat er gewechselt, sein Auftreten blieb aber unverändert. Immer wieder gab es Zwischenrufe, Applaus oder höhnisches Gelächter. Besonders aggressiv wurde die Haltung des Angeklagten, als der Beamte den Gerichtssaal betrat, den er bedroht hatte.