Prügelei um Gunst von Frau endete mit zwei verletzten Kärntnern

Zwei Verletzte, eine verwüstete Wohnung und eine sichergestellte Cannabisplantage: Das ist das Resultat einer wilden Schlägerei, die sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Villach ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, waren sich zwei alkoholisierte Männer offensichtlich beim Streit um die Gunst einer 19-jährigen Frau in die Haare geraten.

Alkohol und Balzrituale

Einer der beiden Männer, ein 33-Jähriger, hatte die 19-Jährige über eine Internet Dating-Plattform kennengelernt. Als die beiden in der Wohnung eines 29-jährigen, langjährigen Nachbarn der Frau saßen, floss reichlich Alkohol, wobei sich die Stimmung in den frühen Morgenstunden aufschaukelte.

"Beide Männer zeigten großes Interesse an der 19-Jährigen und so kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden", hieß es von der Polizei. Die junge Frau verließ sofort die Wohnung.

Schlägerei

Nach Ende der Schlägerei stürmte der blutverschmierte 33-Jährige ins Freie und bat in einem um diese Uhrzeit bereits geöffneten Geschäft um ein Glas Wasser, woraufhin eine Angestellte die Rettung verständigte. Polizeibeamte, die den Sachverhalt klären wollten, trafen den 29-Jährigen in seiner Wohnung an, er war ebenfalls blutverschmiert.

In der demolierten Wohnung wurden nicht nur Blutspuren an Böden und Wänden sowie Glassplitter gefunden, sondern auch Cannabiskraut - schließlich wurde eine Indoorplantage mit sieben Cannabispflanzen sichergestellt.

Beide Männer wurden mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert, sie werden angezeigt.