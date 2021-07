Prozess: Spielsüchtiger brachte Freunde um Millionen

Ein 52 Jahre alter Kärntner ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der frühere Rotkreuz-Betriebsratsvorsitzende, hochrangige Arbeiterkammer-Funktionär und Wüstenrot-Berater versprach Freunden, Bekannten und Kollegen lukrative Veranlagungen, verspielte das Geld aber im Casino. In der Anklage sind 74 Geschädigte aufgeführt, der Schaden liegt bei rund drei Millionen Euro. Er nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.

"Ich fühle mich vollinhaltlich schuldig im Sinne der Anklageschrift", sagte der 52-Jährige vor Gericht. Er erklärte die Taten mit seiner Spielsucht. Eine Therapie sei fehlgeschlagen. "Ich habe es immer wieder für zwei, drei Monate geschafft, von der Spielsucht loszukommen. Aber dann kam immer wieder ein SMS vom Casino in Kranjska Gora ( Slowenien, Anm.), dass Jetons im Wert von 300, 500, 800 Euro für mich bereit stünden." Seit 2002 finanzierte er seine Sucht mit dem Geld argloser Anleger. 2008 habe er dann den Überblick verloren, aber dennoch weiter gemacht. „Es war die einzige Hoffnung für mich, dass ich beim Spielen noch einen großen Gewinn mache.“

Gutachter Johann Neuner hatte die fünf Konten des Angeklagten, seine Aufzeichnungen und die seiner Opfer analysiert. Auf den Konten gab es eine unglaubliche Vielzahl von Bewegungen, von Überweisungen, aber auch von Barein- bzw. -auszahlungen, allein im April 2007 gab es jeweils mehr als 20.000. Im Zeitraum 2005 bis 2012 wurden 2,3 Millionen Euro von vermeintlichen Anlegern überwiesen, 950.000 Euro an Anleger transferiert. Dazu kommen unzählige Barbewegungen, oft innerhalb weniger Tage. "Warum er das einzahlt und dann wieder abhebt, ist mir ein Rätsel geblieben."