Prozess gegen Ex-Politiker: "Auf Kopf getreten wie bei einem Fußball"

"Mir ist es kalt über den Rücken gelaufen, als ich gesehen habe, mit welcher Brutalität der Angeklagte da vorgegangen ist", erinnert sich die Staatsanwältin. Dieser Angeklagte, ein Ex-Nationalratsabgeordneter aus der Steiermark, soll nach einem Match einen Rapid-Fan niedergeschlagen und noch getreten haben, als der Mann schon bewusstlos am Boden lag. "Wie von Sinnen" sei der Angeklagte gewesen, beschreibt die Staatsanwältin am Mittwoch. "Er hat ihm auf den Kopf getreten wie auf einen Fußball."

"Schnapsrausch"

Der Steirer weicht in der Verhandlung aber dem eigentlichen Vorfall aus. Er spricht über Alkoholkonsum an jenem Abend, verpasste Straßenbahnfahrten, dass er nun in Therapie sei und "die Verantwortung" übernehme. "Ich bin so schockiert, was da passiert ist", beteuert er. "Da hat sich was entladen bei mir, der Schnapsrausch, der Stress in der Arbeit..." Die Richterin kommentiert trocken, das könne es ja wohl nicht gewesen sein: "Wenn jeder, der Stress hat und trinkt, so was macht, wären wir alle im Krankenhaus."