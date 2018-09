Projekt „Rainman“ als Schutz vor Starkregen

Innerhalb weniger Minuten ging in Puchberg am Schneeberg (NÖ) am Nachmittag des 12. Juni die Welt unter. Innerhalb einer Stunde regnete es 46 Millimeter, das ist knapp drei Mal so viel wie der von der ZAMG errechnete Grenzwert für Starkregen. In Ottenthal schoss das Wasser die Straße hinunter und schwemmte 600 Kilo schwere Siloballen mit.

Starkregen-Ereignisse wie dieses haben auch heuer massive Schäden angerichtet. Und sie sollen zunehmen. Vorbereiten können sich Gemeinden oder Hausbewohner kaum. Während es Gefahrenkarten gibt, die Hochwassergebiete rund um Flüsse ausweisen, fehlen Infos bezüglich Wasser, das nicht im Boden versickern kann. Das soll sich nun mit dem EU-weiten Projekt „ Rainman“ ändern, an dem das Umweltbundesamt, das Umweltministerium sowie die Länder OÖ und Steiermark mitarbeiten. Ziel ist es, Starkregen-Risiken besser einschätzen zu können und Warnsysteme zu entwickeln.

„Das Thema beginnt bei der Bewertung der Risiken von Starkregen und der Darstellung der möglichen Überflutungen“, erklärt Projektleiterin Yvonne Spira. Dazu wurden im Sommer in drei Pilotgebieten in OÖ – Schwertberg, Seewalchen, Leonding – sowie in Graz Beregnungsversuche auf Äckern durchgeführt. „Wir haben Abschnitte mit 100 Millimeter Wasser pro Stunde beregnet und dann gemessen, wie viel versickert und wie viel über die Oberfläche abfließt“, erklärt Spira. Dieser Oberflächenabfluss sei es, der Schäden anrichte. Nicht nur in Tälern und Senken, sondern auch in der Ebene. Hier spielt laut Spira auch die Bodenversiegelung eine Rolle.12,9 Hektar werden pro Tag verbaut.

Die Daten fließen nun in Rechenmodelle und Computersimulationen. „Man kann damit zum Beispiel in einem Gemeindegebiet nachvollziehen, wo die Problemstellen liegen und kann entsprechende Maßnahmen ergreifen, etwa Abflusswege vorsehen“, sagt Spira. Sinnvoll sei das etwa bei der Planung neuer Siedlungen. Was vielen nicht bekannt sei: Kanäle seien auf extreme Regenfälle gar nicht ausgelegt.