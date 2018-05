Pröll fordert nächsten Schritt in der Entwicklung

Pröll hob besonders die Wichtigkeit der Kunst und Kulturschaffenden hervor, die immer wieder neue Impulse in der ländlichen Entwicklung setzen. Regionalberater Josef Wallenbeger erklärte, dass sich die Entwicklungen oft nicht planen lassen: „Mal führt der Zufall, mal die Geschichte Regie.“ Dem schloss sich auch der ehemalige Landeshauptmann an: „Gerade in der Zeit des Eisernen Vorhangs zeigte sich, dass man nicht alles planen kann. Ein halbes Jahr bevor dieser fiel, hätte sich niemand erträumt, dass das einmal passieren wird.“

Als Paradebeispiel, wie wichtig Kunst und Kultur für eine Region sind, war auch Johanna Doderer am Podium. Die Vorarlberger Komponistin wohnt seit einiger Zeit in Sitzendorf an der Schmida im Bezirk Hollabrunn und leitet dort die Kulturinitiative.

Doderer wurde von Pröll für ihren Einsatz gelobt und er erwähnte, wie wichtig Kultur für den Fortbestand des ländlichen Raumes ist. „Ich versuche, in kleinen Schritten meinen Beitrag für eine erfolgreiche Zukunft zu leisten“, erklärt die 49-Jährige Musikerin sichtlich geschmeichelt.

Auch Tourismusobmann Reinhold Griebler ist eine der treibenden Kräfte im Retzerland. Auf sein Konto gehen Initiativen wie das Kürbisfest, die Retzer Weintage aber auch die Bewerbung für die grenzübergreifende Landesausstellung mit der tschechischen Partnerstadt Znaim.