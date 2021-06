Prämierte Brennerin aus Kärnten: „Guter Gin ist wie ein gutes Lied“

„Und da kriegt man es schon mal mit der Angst zu tun“, sagt Petschar. Seit der Auszeichnung sei die Nachfrage enorm gestiegen. „Man kann den Gin direkt bei mir kaufen und ich vertreibe ihn mit einigen Partnern. Mein Online-Shop, den ich seit Corona eingerichtet habe, macht sie voll bezahlt“, erzählt die Kärntnerin. Wer das Reich von Petschar auch ohne Abstecher in den Süden kennenlernen will, der kann dies mittels eines virtuellen Rundgangs durch die Brennerei.

Bis es so weit war, mussten einige Hürden genommen werden. Sieben Jahre stand die Brennerei vor Petschars Einstieg still. „Ich habe mir extra einen Experten aus Deutschland geholt, der in der ganzen Welt herumfliegt, um Personen auf Anlagen einzuschulen“, erinnert sich die Ausgezeichnete – die vor ihrem Start, zwei Jahre lang Brennkurse besuchte und sich fortbildete.

Der Fachmann schlug ihr zunächst vor, einen Weinbrand zu machen. „Das ging gar nicht für mich. Ich wollte produzieren, was ich selbst gerne trinke: Gin. Und zwar ohne viel Schnickschnack. Einfach natürlich.“

In Petschars Gin finden sich eigene Zitronen, Wacholder, Koriander, Rosmarin und Zitronenthymian. „Das ist wie bei einem guten Lied. Dafür braucht es auch nicht viel. Außer einer guten Stimme und einer Gitarre“, ist die Destillerie-Chefin überzeugt.

Selbst probieren würde sie ihre Produkte kaum, gearbeitet wird mit der Nase. Wobei das so eine Sache war. Petschar hatte Corona. „Und ich habe meinen Geruchssinn verloren. Da wird einem schon ganz anders. Aber alles ist wieder gut.“

Neben Gin werden in der kleinen Brennerei auch Edelbrände hergestellt und seit wenigen Tagen Rum. „Im vergangenen Jahr habe ich immerhin 17 Tonnen Obst verarbeitet. Aber kein Fallobst, sondern nur gepflücktes“, betont Petschar. Welches Ziel hat sie als Nächstes? „Ich bin wie ein Lehrling im zweiten Lehrjahr. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken.“