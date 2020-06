Polizist wegen pikantem Amtsmissbrauch verurteilt

Weil er die Daten des neuen Freundes seiner Ex abgefragt hat, wurde ein Polizist am Dienstag am Landesgericht Innsbruck wegen Amtsmissbrauchs zu einer Geldstrafe von 7500 Euro verurteilt. Dass er seiner einstigen Herz-Dame in einer SMS "viel Glück" mit ihrem Neuen gewünscht hatte und diesen dabei namentlich nannte, war für den Verteidiger des 28-jährigen Angeklagten "wenig klug". Die Nachricht war für die 26-jährige Empfängerin allerdings auch der Anlass, den Bezirksinspektor anzuzeigen.