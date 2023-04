Polizei schnappte Trio nach Einschleichdiebstählen in Tiroler Hotels

Ein Trio aus Rumänien soll am Samstag in Hotels in Fiss (Bez. Landeck) und Längenfeld (Bez. Imst) Einschleichdiebstähle begangen haben. Die beiden Männer im Alter von 24 und 34 Jahren sowie eine 20-jährige Frau werden beschuldigt, einen mittleren dreistelligen sowie einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag und auch eine goldene Halskette gestohlen zu haben.

Obwohl Diebesgut bei den Männern und der Frau gefunden wurde, streiten sie die Taten ab, so die Polizei.

Ablenkung an der Rezeption

In Fiss gab die 20-Jährige am späten Vormittag vor, ein Zimmer mieten zu wollen. Während sie an der Hotel-Rezeption auf diese Weise für Ablenkung sorgte, schlich ihr Begleiter in die Privaträumlichkeiten der Hotelbetreiber und bediente sich.