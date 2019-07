Polizei nahm im Salzburger Pongau flüchtigen Häftling fest

In Bad Hofgastein (Pongau) haben Polizisten am Dienstagnachmittag einen flüchtigen Häftling festgenommen. Der 21-Jährige war nach einem Freigang nicht mehr in die Justizanstalt Ried im Innkreis ( Oberösterreich) zurückgekehrt und dürfte zudem rasch wieder rückfällig geworden sein. Laut Polizeibericht soll der Pongauer in der Nacht auf den 15. Juli einen Einbruch in ein Hotel begangen haben.

Dabei stahl der Mann aus der versperrten Bar des Betriebs Alkoholflaschen, Zigaretten und einen zweistelligen Geldbetrag. Der 21-Jährige räumte die Tat bei seiner Einvernahme ein und wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Weshalb er im Gefängnis gewesen war, war zunächst nicht bekannt.