Cobra-Einsatz in Bregenz: Bewaffneter in Wohnung verschanzt

In Bregenz ist am Montagvormittag eine junge Frau durch Schüsse ums Leben gekommen. Sie wurde im Stiegenhaus eines Gebäudes gefunden, in dem sich der mutmaßliche Täter bewaffnet in einer Wohnung im zweiten Stock verschanzt hat. Die Polizei ging von einer Beziehungstat aus. Nicht klar war vorerst allerdings, in welchem Verhältnis der Mann und die Frau zueinanderstehen.

Zeugin hörte Schüsse

Gegen 10.15 Uhr wurde die Bregenzer Polizei von einer Ohrenzeugin von Schüssen im Raum Laimgrubengasse und Strabornstraße informiert. Die Polizei riegelte daraufhin das Gebiet großräumig ab, das Einsatzkommando Cobra drang in das Gebäude ein. Dort entdeckten sie im Stiegenhaus den Leichnam einer Frau. Laut Angaben eines Polizeisprechers kam jede Hilfe zu spät, sie war ihren Schussverletzungen bereits erlegen.

Verhandlungen laufen

Der mutmaßliche Täter hatte sich in dem Gebäude verschanzt. Laut Angaben der Polizei befand er sich allein in einer Wohnung im zweiten Stock. Das Verhandlungsteam habe bereits Kontakt mit dem Mann, die Verhandlungen seien am Laufen. Das Einsatzkommando hat sich zurückgezogen.