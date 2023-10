Pkw-Fahrer fuhr in Salzburg gegen Pferdekutsche

In der Linzer Bundesstra√üe in der Stadt Salzburg ist am Sonntagabend ein 77-j√§hriger Mann mit seinem Auto auf eine langsam vor ihm fahrende Pferdekutsche aufgefahren. Dabei wurde die 23-j√§hrige Kutscherin vom Bock gesto√üen und teilweise von der Kutsche √ľberrollt.

Kutscherin verletzt

Die Frau wurde verletzt ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Ob auch eines der Pferde Verletzungen davontrug, war laut Polizei nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

