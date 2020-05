Pinzgauer soll Frau totgeprügelt haben

Als die Pinzgauerin von Rettungskräften einen Tag vor Weihnachten ins Krankenhaus Mittersill gebracht wurde, bestand zuerst nur ein Verdacht auf eine Medikamentenvergiftung. Ihr Freund – er stammt aus Mittersill – hatte angegeben, dass er die Frau regungslos im Bett aufgefunden hatte. Weil ihr Gesundheitszustand sehr kritisch war, wurde sie in eine Klinik nach Salzburg überstellt. Die Ärzte des Spitals stellten eine Hirnblutung fest. Da eine Gewalttat nicht mehr auszuschließen war, brachte das Krankenhaus eine Verletzungsanzeige ein.

Am Freitag ist nun der Freund der gleichaltrigen Frau wegen des Verdachtes der absichtlich schweren Körperverletzung mit Todesfolge in Graz festgenommen worden. Der 44-Jährige soll am 23. Dezember 2013 auf seine gleichaltrige Freundin aus Neukirchen im Pinzgau in ihrer Wohnung so brutal eingeschlagen haben, dass sie vier Tage darauf ihren Verletzungen erlegen ist. Der Verdächtige gibt zu, dass es zwischen ihm und seiner Freundin zu einer heftigen tätlichen Auseinandersetzung gekommen ist. An den genauen Verlauf könne er sich aber nicht mehr erinnern. Man habe zuvor gemeinsam Alkohol und Medikamente konsumiert.