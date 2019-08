Pinker Partyhut: Im Urlaub in Kroatien verprügelt

Nase gebrochen. Zwei Österreicher sind auf der Insel Hvar von Türstehern eines bekannten Nachtklubs verprügelt worden. Einem 34-Jährigen wurde die Nase gebrochen, sein 31-jähriger Freund aus Graz erlitt Prellungen am Brustkorb und Verletzungen im Gesicht, berichtete das Nachrichtenportal Index.hr.

In der Nacht auf Samstag wollten die beiden Österreicher mit einer kroatischen Freundin und den Zwillingsschwestern des 31-Jährigen in eine Stranddiskothek vor der Stadt Hvar. Am Eingang sollten sie 150 Kuna (20 Euro) zahlen, obwohl ihnen versichert worden sei, dass es ab 3.30 Uhr freien Eintritt gäbe. Die Gruppe beschwerte sich, die Sicherheitsleute hoben den Preis auf 200 Kuna an.