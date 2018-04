Pilot und Passagier starben bei Absturz

Die Flugunfallkommission begann noch am Sonntag mit der Suche nach der Unglücksursache. Fest stand bisher, dass die zweisitzige Maschine am Vormittag auf dem Innsbrucker Flughafen landete und aufgetankt wurde. Um 10.15 Uhr startete sie plangemäß wieder und hob Richtung Westen ab. Ungewöhnlich sei laut Zeugen aber der schnelle Aufstieg des Motorseglers gewesen: Vermutlich bedingt durch den Föhn gewann das Flugzeug rasch an Höhe, driftete dann aber in Richtung Süden ab und sackte knapp nach der Startbahn unvermutet ab.

Der Pilot schaffte es nicht mehr, das Flugzug wieder in Griff zu bekommen. Über einer Wiese stürzte die Maschine ab und zerriss in mehrere Teile. Die Staatsanwaltschaft ließ das Wrack für weitere Untersuchungen beschlagnahmen.