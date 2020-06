Pilot musste notlanden: Überschlag

Die Notlandung eines Flugzeug-Oldtimers, Baujahr 1957, ist am Mittwochabend auf einem Acker in St. Marienkirchen glimpflich verlaufen. Der 53-jährige Pilot blieb unverletzt, obwohl sich der Doppeldecker beim Ausrollen überschlug.

Der aus Rottenbach bei Haag stammende Mann war vom Flugplatz Suben gestartet. In einer Höhe von etwa 100 Metern verlor der Motor des Fliegers stark an Leistung. Der Pilot entschloss sich daraufhin zu einer Außenlandung auf einem mit Wintergerste bebauten Acker. Beim Ausrollen überschlug sich der Doppeldecker. Der 53-Jährige blieb unverletzt und konnte sich selbst aus der Maschine befreien. Am Flugzeug entstand erheblicher Sachschaden. 60 Mann von fünf Feuerwehren übernahmen die Bergung und den Abtransport.

Bei einem Gleitschirmabsturz wurde am Mittwoch ein 27-Jähriger in Piesendorf verletzt. Er hatte mit dem Schirm die Höhe nicht halten können und war auf einen Baumwipfel abgestürzt.