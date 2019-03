Petition gegen Spätabtreibung: "Mehr Abtreibungen auf Verdacht"

Peter Husslein, Gynäkologe und Vorstand der Univeritätsklinik für Frauenheilkunde am Wiener AKH, glaubt, eine solche Petition würde die Zahl der " Abtreibungen auf Verdacht" nur zusätzlich erhöhen oder sogar vervierfachen. Wenn eine straffreie Abtreibung bei schwerer geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung des Kindes auch nach der 12. Woche noch möglich ist (wie es die aktuelle Regelung vorsieht) könne man Verdachtsfällen in Ruhe nachgehen. In vielen Fällen würde sich der Verdacht dann als falsch herausstellen. Ist eine Abtreibung nach diesem Zeitpunkt aber nicht mehr möglich, so würden auch eventuell gesunde Kinder "auf Verdacht" abgetrieben, sagte Husslein in der ZIB2.

Grundsätzlich gehe es darum, Frauen "die Autonomie zu ermöglichen, wenn sie sagen, sie können das nicht", erklärte er.