Persönliches Juwel aus Haut und Haar

Doch solcher Schmuck hat seinen Preis. 50.000 Euro kostet ein Stück mit zwölf Karat, rund 2000 Euro ein Ein- bis Zweikaräter ohne Fassung, das Einstiegsmodell. Summen, die nicht so ohne Weiteres aufzubringen sind. Das störte den Firmenchef selbst. „Das kann sich nicht jeder leisten. Aber ich sehe, die Leute wollen so etwas Personalisiertes, aber es ist nicht für jeden leistbar.“ Da musste die nächste Idee her: Eine hohle Porzellanperle, die mit geschmolzenem Haar gefüllt wird. „Ceramics“ kommt gerade auf den Markt und ist ein System für zu Hause, zum Selbermachen. „In 15 Minuten ist man fertig und hat sein persönliches Schmuckstück.“ Mit dem Preis von 149 Euro kann auch Gerald Reiter gut leben. „Das ist leistbar. Ich wollte ja nie ein so elitäres Produkt.“

Wie es funktioniert

Für die Juwelen wird biogenes Material ( Asche, Haare, Haut) chemisch aufbereitet. Bei rund 2000 Grad werden die Grundstoffe der Edelsteine mit menschlichem oder tierischem Material verschmolzen. Daraus entsteht ein Roh-Juwel. Er wird geschliffen und zu Ringen oder Anhängern verarbeitet. Das Perlen-„Labor zum Selbst machen“ funktioniert mit Haar, das Set samt Perle und Mini-Labor wird nach Hause geliefert. Eine Strähne in der Länge von rund zwei Zentimetern muss in den Behälter gestopft werden, danach wird der Deckel gedreht, das setzt eine Reaktion in Gang: Nach 15 Minuten ist eine Flüssigkeit übrig, die mit einer Pipette in die Perle getropft wird.

Informationen: www.mevisto.com