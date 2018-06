Patient stürzt vom OP-Tisch: Geplante Eingriffe abgesagt

Offenbar geht das Spital eher von einem defekten Operationstisch aus, denn alle 20 Tische derselben Serie wurden sofort gesperrt. Damit waren insgesamt zwölf Operationssäle geschlossen. Die fraglichen Tische seien in Betrieb, seit die neue Chirurgie am Landeskrankenhaus Graz eröffnet sei; also seit rund einem Jahr, gab das Spital bekannt.

Geplante Eingriffe wurden am Donnerstag am Grazer LKH abgesagt. Diese Maßnahme bleibe aufrecht, bis der Vorfall geklärt sei. „Das kann einige Stunden oder mehrere Tage dauern – momentan ist der Zeitraum nicht eingrenzbar“, erklärt der Pressesprecher. Marczik betont aber weiters, dass ausreichend Kapazitäten vorhanden seien, um die Notfälle versorgen zu können. Andere Landeskrankenhäuser seien „nach derzeitigem Wissensstand“ von der Problematik nicht betroffen.

Thomas Martinz