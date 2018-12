Patenschaften gesucht: „Viele Bücher sind Patienten“

Der Steueranschlag aus 1602, der Zinsgulden Anschlag aus 1668 oder das Protokoll der k.k.landesfürstlichen Verordnungen aus 1787: Sie sind Raritäten und Einzelstücke, aber schadhaft. „Viele unsere Bücher sind leider Patienten“, bedauert Pater August und zeigt einige her: Hier der Holzwurm im Deckel, dort Kunststoff im Einband als Beispiel, was schlechte Restaurierung weiter ruinieren kann.

Gut 100.000 Werke besitzt die Bibliothek des Zisterzienserstiftes Rein in Graz-Umgebung, unter ihnen 390 kostbare Handschriften. „Ein Dutzend Mönche hat an einer Handschrift durchschnittlich ein Jahr lang gearbeitet“, beschreibt August Janisch. Doch mögen manche Druckwerke nicht so prächtig wie Handschriften aussehen, kostbar sind auch sie: „Hier lagert das gespeicherte Wissen der Jahrhunderte. Das ist wie auf einem USB-Stick“, vergleicht der Pater und zieht einen aus der Tasche. „Aber wahrscheinlich hätte dieses Wissen auf einem Stick gar nicht Platz.“