Passierte Tomaten: 12 Produkte einwandfrei, 4 mit Schimmelpilz

Nicht nur Italienisches wie Pasta und Pizza, auch österreichische Küchenklassiker wie die Gefüllten Paprika oder indische Currys verlangen häufig nach passierten Paradeisern. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 19 Produkte getestet, elf im Glas und acht im Verbundkarton, zehn Erzeugnisse waren Bio-Ware. Dabei schnitten die meisten "Passatas" mehr als nur passabel ab: Neun Erzeugnisse erhielten ein "sehr gut", drei ein "gut", weitere drei waren "durchschnittlich".

In vier Proben wurden allerdings "auffällige" Gehalte an Schimmelpilzgiften gefunden, was zu einer "weniger zufriedenstellenden" Bewertung führte, berichten die Fachleute. Darunter befanden sich sowohl Produkte aus konventionellem als auch aus biologischem Anbau.