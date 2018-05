Passagierbus gekapert: Anti-Terrorübung am Flughafen Wien

Der Terroranschlag auf den Brüsseler Flughafen im März 2016 hat auch bei den österreichischen Sicherheitsbehörden die Alarmglocken schrillen lassen. Um auf solche Gefahren entsprechend vorbereitet zu sein, haben 300 Sicherheitskräfte von Polizei, Bundesheer und dem Flughafen Schwechat in der Nacht auf Mittwoch ein Horror-Szenario am Airport geübt. Mehrere bewaffnete Männer kaperten auf dem Rollfeld einen voll besetzten Passagierbus und drohten eine „schmutzige Chemiebombe“, eine sogenannte „dirty bomb“ in die Luft gehen zu lassen.