Paragleiter in Vorarlberg in alpinem Gelände abgestürzt

Ein 61-jähriger Mann ist am Freitag in Vorarlberg in alpinem Gelände mit seinem Paragleiter verunglückt. Der Freizeitsportler war am Vormittag in Vandans (Bezirk Bludenz) zu einem Flug gestartet, im Bereich des Gipfels der Madrisa bei Gargellen (Montafon) geriet er mit seinem Gleitschirm in Turbulenzen und stürzte in felsiges Gelände unterhalb des Gipfels ab, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Rettung selbst alarmiert

Der 61-Jährige selbst und ebenso ein Unfallzeuge alarmierten die Rettungskräfte. Der verunglückte Vorarlberger wurde mit einem Rettungshubschrauber aus Liechtenstein geborgen und mit Verletzungen am Oberarm und an der Wirbelsäule ins Krankenhaus geflogen.