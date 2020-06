Paragleiter-Unfall am Ossiachersee endete tödlich

Wenige Stunden davor war eine 24 Jahre alte Flugschülerin aus Dänemark mit ihrem Paragleitschirm in Greifenburg (Bezirk Spittal) in Kärnten in eine 20-KV-Leitung geflogen. Laut Polizeiangaben blieb die Pilotin unverletzt. Sie verursachte allerdings einen Kurzschluss aus, der laut dem Kärntner Energieversorger Kelag rund 1.000 Haushalte kurzfristig vom Stromnetz abschnitt.

Das Unglück ereignete sich beim Landeanflug am örtlichen Landeplatz. Die Dänin blieb mit ihrem Schirm in etwa drei bis vier Metern Höhe hängen und wurde von Kelag-Mitarbeitern geborgen. Am Fluggerät sowie an der Stromleitung entstand kein Sachschaden.

Erst am Wochenende hatten sich im benachbarten Land Salzburg zwei schwere Unfälle mit Paragleitern ereignet. Ein Tscheche kam dabei ums Leben.