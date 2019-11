Paketbombe für Ex-Frau: Verdächtiger wegen anderen Falls vor Gericht

Jener Mann, der Ende Oktober seine Ex-Frau in der Kärntner Gemeinde Guttaring durch einen Bombenanschlag schwer verletzt haben soll, hat sich am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen eines anderen Falls, der wenige Wochen davor passierte, verantworten müssen. Die Anklage lautete auf Nötigung, Körperverletzung und Kindesentziehung. Betroffen ist eine andere Frau.

In Handschellen wurde der 28-Jährige in den Gerichtssaal zu Einzelrichterin Michaela Sanin geführt. Er befindet sich wegen des Bombenanschlags auf seine Ex-Frau, eine dreifache Mutter, die dabei fast ums Leben kam, in Untersuchungshaft.

Gestoßen und geschlagen

Am Mittwoch ging es aber um einen anderen Fall. Laut Staatsanwältin Gabriele Lutschounig soll er am 24. Juni dieses Jahres im Südkärntner Ort Görtschach die Mutter der damals knapp zwei Monate alten, gemeinsamen Tochter gestoßen, geschlagen und den Säugling daraufhin mitgenommen haben.