Osttirol: Krampusprozess endet mit Freispruch

Der Prozess nach einer Attacke bei einem Krampuslauf in Matrei in Osttirol vergangenen Dezember, bei dem ein 15-Jähriger schwer verletzt worden war, hat am Montagabend am Landesgericht Innsbruck mit einem Freispruch geendet.

Zwei Zeugen verschafften dem 35-jährigen Angeklagten ein Alibi. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig. Der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab.